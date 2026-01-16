Польща передасть Україні чотири МіГ-29 вже у першому кварталі

Наразі узгоджуються час, місце та процедура передачі.

Станом на сьогодні Польща готова передати Україні чотири літаки МіГ-29. Вони вже пройшли перевірку українською інспекційною групою, і наразі визначається час, місце та процедура передачі.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

"Станом на сьогодні готовими до передачі є чотири літаки. Вони перевірені українською інспекційною групою, і зараз ухвалюється рішення про час, місце і процедуру передачі", – зазначив Боднар.

Він висловив сподівання, що передача відбудеться у першому кварталі 2026 року.

Посол також уточнив, що літаки можуть потребувати певної модернізації, але це питання компетенції українських військових.

"У результаті кожна зі сторін отримає те, що потрібно: Україна отримає літаки, Польща – частину нашого дронового потенціалу. Такий механізм співпраці виглядає конструктивно для обох сторін", – наголосив Боднар.

Загалом планується передача близько десяти МіГ-29. Час та порядок передачі залежатимуть від готовності літаків до бойового застосування та спроможності України передати польській стороні відповідні ресурси.

"Це літаки, які завершили службу у Польщі, але можуть ефективно використовуватися в Україні", – додав дипломат.

Раніше стало відомо, що Польща поставить Україні до дев'яти винищувачів МіГ.