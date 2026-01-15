Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща поставить Україні до дев'яти винищувачів МіГ

15 січня 2026, 13:35
Польща поставить Україні до дев'яти винищувачів МіГ
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Міністр оборони Польщі наголосив, що технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику та технічне обслуговування, зараз узгоджуються.
Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення рф.
 
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський, повідомляє TVP World.
 
"Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", - зазначив Залєвський.
 
На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків.
 
"Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені", – додав він.
 
У грудні Цезарій Томчик, ще один заступник міністра оборони Польщі, заявив, що "шість-вісім" літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої ​​угоди про обмін військовими технологіями. Залевський також наголосив, що технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику та технічне обслуговування, зараз узгоджуються.

 

