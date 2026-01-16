Китай відмовився від закупівлі електроенергії з рф із 2026 року

Однією з причин стало зростання цін.

З 1 січня 2026 року Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з росії та не закуповує навіть мінімальні обсяги, передбачені чинним контрактом.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними джерел видання, ключовою причиною відмови стали високі експортні ціни. З початку 2026 року вартість російської електроенергії вперше перевищила внутрішні тарифи в Китаї, що зробило подальші закупівлі економічно невигідними для Пекіна.

російська компанія "Інтер РАО", яка є оператором експорту та імпорту електроенергії, постачала до Китаю надлишки генерації з Далекого Сходу. Контракт із Державною електромережевою корпорацією Китаю було укладено у 2012 році, його дія розрахована до 2037 року.

Згідно з угодою, загальний обсяг постачання мав становити близько 100 млрд кВт·год, або приблизно 4 млрд кВт·год на рік. Формула ціноутворення за контрактом офіційно не розкривалася.

Джерела пишуть, що відновлення експорту електроенергії до КНР у 2026 році малоймовірне. Водночас у Міністерстві енергетики росії не виключають поновлення поставок у разі надходження нового запиту з боку Китаю.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Китай наразі не демонструє готовності активно долучитися до мирного врегулювання війни. За його словами, дії Пекіна лише посилюють фінансові можливості росії для продовження агресії.

Зокрема, Китай значно наростив закупівлі російських енергоресурсів, ставши їхнім найбільшим імпортером, а доходи від експорту енергетики росія спрямовує на фінансування війни проти України.

У відповідь представник МЗС Китаю заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Пекін підтримує контакти з усіма сторонами, зокрема з Україною та росією, та послідовно виступає за припинення вогню і початок мирних переговорів.