Втрати рф у боях за Куп'янськ у 27 разів перевищили українські

Британські чиновники отримали дані про співвідношення втрат під час брифінгу щодо зусиль Києва з відновлення контролю над ключовим містом.

Під час контрнаступу Сил оборони України в Куп'янську протягом останніх тижнів російські втрати у боях у 27 разів перевищили українські.

Про це йдеться в матеріалі журналу The Times із посиланням на дані британської розвідки.

За даними видання, минулого тижня британських чиновників проінформували про так зване "співвідношення вбивств" на російсько-українському фронті, що демонструє здатність України відвойовувати власну територію навіть проти ворога, що переважає чисельно.

Неназваний представник британського Міноборони зазначив, що станом на кінець грудня близько 200 російських військових опинилися в оточенні на території Куп'янська. Точна кількість загиблих росіян під час контрнаступу не розголошується, але загальні втрати рф у цьому районі протягом минулого року оцінюються в тисячі.

The Times також із посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що поки не видно ознак готовності путіна піти на компроміс і відмовитися від максималістських вимог щодо України, незважаючи на значні втрати росії та відсутність істотного прогресу на фронті.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 16 січня загальні втрати рф від початку повномасштабної війни складають понад 1,224 млн осіб, 11,5 тисяч танків, 23,9 тисяч бронемашин та 36,2 тисяч одиниць ствольної артилерії.

На окремих ділянках фронту співвідношення втрат ще більш вражаюче. У грудні аналітик відкритих даних Playfra повідомляв, що на одній ділянці на північний схід від Покровська, де росіяни особливо активно наступають, їхні втрати перевищують українські у 15 разів.