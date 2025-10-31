Зеленський переконав виборців Трампа підтримати Україну — WSJ

Опитування показують, що Україна знову стає пріоритетом для республіканців.

Серед прихильників президента США Дональда Трампа суттєво збільшилася підтримка військової допомоги Україні — частково завдяки зміні комунікаційної стратегії президента Володимира Зеленського.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, у березні 2022 року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського, але до початку 2025 року цей показник впав до 19% — під впливом російської дезінформації, заяв Трампа та комунікаційних помилок Києва. Водночас за останні сім місяців рейтинг Зеленського серед республіканців понад удвічі зріс після того, як він змінив підхід до спілкування з американською аудиторією.

Тепер український лідер активно дає інтерв’ю консервативним ЗМІ — The Ben Shapiro Show, Special Report with Brett Baier та Newsmax. У серпні він провів у Києві "молитовний сніданок" за американським зразком, а пізніше дав інтерв’ю ведучому Trinity Broadcasting Network Джоелу Розенбергу.

Згідно з опитуваннями Ukraine Freedom Project, підтримка військової допомоги Україні серед релігійних консерваторів зросла на 22 відсоткові пункти, а серед республіканців, які регулярно відвідують церкву, — на 18 пунктів.

Жовтневе опитування показало, що 78% виборців Трампа, які позитивно ставляться до Зеленського, підтримують надання Україні допомоги. При цьому 64% республіканців вважають, що головною перешкодою для миру є владімір путін, тоді як лише 13% звинувачують Зеленського.

Журналісти зазначають, що успіх стратегії Зеленського пов’язаний не лише з риторикою, а й із демонстрацією результатів: українські удари знищили 35% Чорноморського флоту рф, 27% нафтопереробних потужностей і кілька авіабаз на суму близько 7 млрд доларів.

"Спілкуючись із американськими консерваторами, Зеленський зрозумів те, чого не знають багато американців: діалог з тими, хто не погоджується з тобою, допомагає знайти союзників", — підсумовує WSJ.