Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський переконав виборців Трампа підтримати Україну — WSJ

31 жовтня 2025, 12:27
Зеленський переконав виборців Трампа підтримати Україну — WSJ
Фото: Зеленський / Telegram
Опитування показують, що Україна знову стає пріоритетом для республіканців.

Серед прихильників президента США Дональда Трампа суттєво збільшилася підтримка військової допомоги Україні — частково завдяки зміні комунікаційної стратегії президента Володимира Зеленського.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, у березні 2022 року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського, але до початку 2025 року цей показник впав до 19% — під впливом російської дезінформації, заяв Трампа та комунікаційних помилок Києва. Водночас за останні сім місяців рейтинг Зеленського серед республіканців понад удвічі зріс після того, як він змінив підхід до спілкування з американською аудиторією.

Тепер український лідер активно дає інтерв’ю консервативним ЗМІ — The Ben Shapiro Show, Special Report with Brett Baier та Newsmax. У серпні він провів у Києві "молитовний сніданок" за американським зразком, а пізніше дав інтерв’ю ведучому Trinity Broadcasting Network Джоелу Розенбергу.

Згідно з опитуваннями Ukraine Freedom Project, підтримка військової допомоги Україні серед релігійних консерваторів зросла на 22 відсоткові пункти, а серед республіканців, які регулярно відвідують церкву, — на 18 пунктів.

Жовтневе опитування показало, що 78% виборців Трампа, які позитивно ставляться до Зеленського, підтримують надання Україні допомоги. При цьому 64% республіканців вважають, що головною перешкодою для миру є владімір путін, тоді як лише 13% звинувачують Зеленського.

Журналісти зазначають, що успіх стратегії Зеленського пов’язаний не лише з риторикою, а й із демонстрацією результатів: українські удари знищили 35% Чорноморського флоту рф, 27% нафтопереробних потужностей і кілька авіабаз на суму близько 7 млрд доларів.

"Спілкуючись із американськими консерваторами, Зеленський зрозумів те, чого не знають багато американців: діалог з тими, хто не погоджується з тобою, допомагає знайти союзників", — підсумовує WSJ.

СШАвійнаДональд Трампреспубліканціпідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється