Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Мобілізація та воєнний стан триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Вони триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Про це стало відомо з карток законопроєктів №14128 і №14129 на сайті парламенту.

20 жовтня Володимир Зеленський вкотре запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. 21 жовтня український парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни до 3 лютого 2026 року. Це було вже 17-те голосування за ці питання в поточному скликанні Ради.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.