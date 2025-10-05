Зеленський прокоментував масовану атаку рф на Україну

У ніч на 5 жовтня Україну атакували більше ніж 50 ракет і приблизно 500 ударних дронів росії – загинуло п'ятеро людей.

За його словами, росіяни били крилатими ракетами, Shahed і, зокрема, "Кинджалами".

Він уточнив, що Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом. Український президент уточнив, що станом на зараз відомо про приблизно 10 людей, які постраждали через атаку.

"Зараз на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи. Постійно отримую доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка й міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій, голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Очікую максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах", – зазначив Зеленський.

Голова держави зауважив, що "сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей". Він наголосив, що потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор.

"Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити путіна зупинитися", – резюмував український лідер.