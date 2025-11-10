Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський розповів про діалог із Трампом та роль короля Чарльза III у підтримці України

10 листопада 2025, 09:01
Володимир Зеленський
Український президент також спростував чутки про конфлікт із Трампом під час зустрічі в жовтні.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському виданню The Guardian заявив, що Україна не боїться американського лідера Дональда Трампа, адже вважає Сполучені Штати своїм другом і партнером. Глава української держави також спростував повідомлення про напружену зустріч і можливий конфлікт із президентом США у жовтні, наголосивши, що їхні стосунки залишаються «добрими та конструктивними».

Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати є стратегічним партнером України вже багато років.

"Трамп був обраний своїм народом. Ми маємо поважати цей вибір, так само як і мій народ обрав мене. США — наш стратегічний партнер на роки, а, можливо, і на століття", — сказав він.

Він зазначив, що Україну та Сполучені Штати об’єднують спільні цінності, що різко контрастують із політикою імперіалістичної росії.

Президент також наголосив, що має гарні  відносини з Королем Великої Британії Чарльзом III, який, за його словами, допоміг налагодити діалог із Трампом та переконав американського президента активніше підтримувати Україну.

Зазначимо, що під час інтерв’ю виданню The Guardian у Маріїнському палаці в Києві раптово зникло світло.

"Це наші умови життя. Це нормально. У нас перебої з електрикою в Києві, як і скрізь", — зауважив український лідер.

Президент наголосив, що росія свідомо атакує енергетичну інфраструктуру, намагаючись терором зламати українське суспільство.

«путін наказує здійснювати терористичні атаки, вбиваючи цивільних і залишаючи їх без світла та води. Він не може створити напругу в нашому суспільстві жодним іншим способом», — повідомив Зеленський.

Він наголосив, що війна для росії зайшла в глухий кут — кремль не досяг своїх цілей і тепер намагається показати бодай якісь результати власному суспільству.

"путін перебуває у тупиковій ситуації, без реальних успіхів на полі бою. Це радше патова позиція для нього. Нам важко, але ми вдома й боронимо своє. А в нього інша історія — він радикалізував своє суспільство, пообіцяв цілі, яких не зміг досягти. Тепер йому потрібно показувати хоч якісь здобутки", — зазначив Зеленський.

Державний візит Трампа до Британії пройшов із 17 по 19 вересня у Віндзорі, де його і першу леді Меланію Трамп зустріли принц і принцеса Уельські. Після цього Трамп зустрівся з королем Чарльзом III. Це стало вже другим державним візитом американського лідера до Британії.

24 жовтня президент України Зеленський також зустрівся з британським королем Чарльзом у Лондоні. Зустріч передувала саміту "Коаліції охочих", на якому йшлося про посилення тиску на росію.

