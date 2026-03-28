Зеленський розповів про гарантії безпеки, шпигунство рф та домовленості щодо пального

Зеленський також наголосив, що йдеться не про тиск США на Україну, а про реалії переговорного процесу.

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-розмови з журналістами 28 березня розповів про переговорний процес зі США, розвідувальну діяльність росії на Близькому Сході та домовленості щодо постачання пального.

Гарантії безпеки та переговори

Зеленський уточнив свої попередні слова про умови надання Україні гарантій безпеки з боку США. За його словами, публічно він показав лише верхівку айсберга, а більша частина інформації залишається невидимою.

Президент пояснив суть суперечності: росія ультимативно вимагає виведення українських військ з усієї Донецької та Луганської областей як умову завершення війни, тоді як американська сторона обіцяє надати гарантії безпеки лише після того, як росія припинить бойові дії. "Можна ставитись по-різному", — зазначив він.

Зеленський також наголосив, що йдеться не про тиск США на Україну, а про реалії переговорного процесу. Він нагадав, що протягом усіх переговорів домагався підписання гарантій безпеки до закінчення війни, однак американська сторона наполягала на тому, що це можливо лише в момент її завершення. "Гарантії були майже готові, як і Prosperity Package. Але американська сторона сказала, що це буде лише в момент закінчення війни", — сказав президент.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо назвав "брехнею" слова Зеленського про те, що Вашингтон пропонував віддати Донеччину і Луганщину в обмін на гарантії безпеки, заявивши, що США не ставили жодних територіальних умов.

росія шпигує за американськими об'єктами

Зеленський також повідомив, що, за даними української розвідки, російські супутники здійснювали зйомку військових об'єктів США та їхніх союзників. Зокрема, спільна британо-американська база "Дієго-Гарсія" в Індійському океані була сфотографована двічі — у січні та березні, — а також авіабази Саудівської Аравії та Катару й об'єкт у Хайфі в Ізраїлі.

"У цьому списку немає українських об'єктів. Знімати санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші і передає інформацію про американські та близькосхідні об'єкти — так хто кому допомагає? На агресора треба тиснути", — заявив президент.

Пальне з Близького Сходу

Окремо Зеленський розповів, що під час візиту до країн Близького Сходу домовився про постачання дизельного пального мінімум на рік. За його словами, зараз армія забезпечена пальним і скарг від військових немає, однак для запобігання можливому дефіциту необхідні довгострокові домовленості.

"Ми розуміємо чіткий обсяг постачання — близько 700 тисяч тонн дизелю та бензину на місяць. Крім наявних контрактів, ми проговорюємо окремі домовленості, щоб забезпечити безумовний пріоритет для армії", — пояснив президент.

Раніше Зеленський зазначав, що 90% можливого дефіциту пального в Україні припадає саме на дизель. Україна готова постачати країнам Близького Сходу допомогу в протидії іранським дронам в обмін на енергоносії. Також президент зазначив, що Україну цікавить взаємовигідне співробітництво з регіоном у сферах виробництва зброї та обміну досвідом.