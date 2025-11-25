Зеленський увів санкції проти російських кораблів, які вивозили українське зерно

Українська продовольча продукція вивозилась з окупованих портів в Севастополі і Феодосії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 56 морських суден. Ці кораблі у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зокрема, серед них є судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон.