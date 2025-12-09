Зеленський увійшов до переліку найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Зеленського також назвали "джокером у колоді карт".

Президент України Володимир Зеленський увійшов до рейтингу Politico 28: Class of 2026 та посів 14-ту позицію серед найвпливовіших людей Європи. П’яте місце у списку отримав російський лідер владімір путін, а очолив рейтинг президент США Дональд Трамп.

У матеріалі зазначається, що для Зеленського рік почався непросто. У лютому в Овальному кабінеті відбулася напружена суперечка між українським президентом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, яку перервав Трамп, заявивши, що Зеленський "не в хорошому становищі" та "не має козирів". Цей інцидент став ударом для українського лідера, наголошує видання.

Повернення Трампа до Білого дому, за оцінкою Politico, порушило дипломатичні розрахунки Києва та змусило Зеленського адаптуватися до нової політичної реальності. Відновити контакт допомогли активні консультації з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Фінляндії Александром Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте.

Попри складний старт, відносини між Зеленським та Трампом поступово стали більш робочими. Український лідер стримано відреагував і на саміт Трампа з путіним на Алясці, залишившись відкритим до перемовин. Навіть коли оприлюднений проєкт американського плану на 28 пунктів, який значною мірою враховував інтереси москви, викликав критику, Зеленський обрав зважений підхід і заявив про продовження “конструктивної роботи” задля досягнення “гідного миру”.

Разом з тим, Politico наголошує, що Зеленський одночасно стикається з серйозними внутрішніми викликами. Розслідування щодо корупції торкнулося його оточення та призвело до відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака після обшуків антикорупційних органів. Улітку спроби обмежити незалежність НАБУ та САП спричинили масові протести — перші від початку повномасштабної війни — та змусили президента відступити.

"Внутрішній скандал серйозно підірвав позиції Зеленського, і тепер йому доводиться боротися за їх відновлення, паралельно шукаючи мирне рішення, яке не поставить його у залежність від путіна", — підсумовує видання.

Раніше, у 2022 році, Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time, випередивши Ілона Маска, Бориса Джонсона та Джо Байдена.