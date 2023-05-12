Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб, які допомагали росії контролювати "Запоріжсталь"

Президент зазначив, що влада запускає процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти осіб, які допомагали росії контролювати завод "Запоріжсталь".

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких рф зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - зазначив він.

Президент додав, що влада запускає процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців.

За даними Мін'юсту, на сьогодні в Україні відомо про 230-250 активів підсанкційних осіб, які можна стягнути на користь держави.