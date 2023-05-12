Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб, які допомагали росії контролювати "Запоріжсталь"
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти осіб, які допомагали росії контролювати завод "Запоріжсталь".
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких рф зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - зазначив він.
Президент додав, що влада запускає процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців.
За даними Мін'юсту, на сьогодні в Україні відомо про 230-250 активів підсанкційних осіб, які можна стягнути на користь держави.