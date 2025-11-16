Зеленський запросив Грецію до спільного виробництва зброї та участі у відбудові України

За словами глави держави, Україна за час повномасштабної війни створила низку сучасних і результативних оборонних технологій і готова до міжнародного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах 16 листопада закликав Грецію долучитися до спільного виробництва озброєння та підтримати відбудову України.

