Зеленський заявив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації

Український президент визнав, що теперішня ситуація в Україні відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності мобілізації, хоча він розуміє чоловіків, які не хочуть воювати.

Про це український лідер говорив в інтерв’ю The Guardian, відповідаючи на питання, скільки ще Україна зможе воювати з армією, яка все частіше складається з мобілізованих, а не з добровольців.

Зеленський визнав, що теперішня ситуація в Україні відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

"Коли було окуповано значну територію України, то всі вийшли на вулицю, всі це робили мобілізувалися до армії. Через два з половиною роки війни це вже трошки інша енергія", - сказав президент.

Водночас він вважає, що немає підстав говорити, що українці масово не хочуть брати участі у війні та уникають мобілізації. Зеленський при цьому визнав, що розуміє тих українців, які не хочуть воювати.

“Хтось не хоче, хтось боїться. І я вважаю, що це люди, ми всі люди. Але не можна казати, що зараз тікають всі, а раніше - ні”, - підкреслив президент.

Зеленський також відзначив, що патріотизм українців нікуди не зник, і навів для цього переконливий аргумент.

“Ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому путін нас досі не окупував остаточно?" - зауважив він.