Зеленський заявив, що Україна продовжить шукати компроміси в переговорах зі США

24 листопада 2025, 13:13
Зеленський заявив, що Україна продовжить шукати компроміси в переговорах зі США
За його словами, росія має заплатити за війну в Україні, тому рішення про використання її заморожених активів має вирішальне значення для будь-яких мирних пропозицій.
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що українська сторона продовжить шукати компроміси, які "зміцнюють, а не послаблюють нас", під час перемовин із партнерами, зокрема США.
 
Про це він сказав під час саміту Кримської платформи.
 
За його словами, росія має заплатити за війну в Україні, тому рішення про використання її заморожених активів має вирішальне значення для будь-яких мирних пропозицій.
 
"Зараз ми переживаємо критичний момент. У ЗМІ багато галасу, ще й весь цей політичний тиск і ще більша відповідальність за майбутні рішення", — додав він.
 
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який також бере участь у саміті, заявив, що частиною будь-якого мирного плану та гарантій безпеки має бути намір України щодо членства в ЄС та НАТО.
 
Тим часом "червоними лініями" на мирних переговорах є офіційне визнання окупованих українських територій, обмеження для українських Сил оборони та обмеження на участь України в союзах.

 

