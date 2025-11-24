Зеленський заявив, що Україна продовжить шукати компроміси в переговорах зі США

За його словами, росія має заплатити за війну в Україні, тому рішення про використання її заморожених активів має вирішальне значення для будь-яких мирних пропозицій.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що українська сторона продовжить шукати компроміси, які "зміцнюють, а не послаблюють нас", під час перемовин із партнерами, зокрема США.

Про це він сказав під час саміту Кримської платформи.

"Зараз ми переживаємо критичний момент. У ЗМІ багато галасу, ще й весь цей політичний тиск і ще більша відповідальність за майбутні рішення", — додав він.