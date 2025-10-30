Зеленський зробив заяву про ефект санкцій та роль Китаю у війні

За прогнозами, втрати держави лише від обмежень проти нафтової галузі можуть перевищити 50 мільярдів доларів на рік.

Українська розвідка зафіксувала суттєві збитки росії від нещодавно запроваджених санкцій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину. Багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій", - зазначив президент.

За його словами, вже зараз фіксуються суттєві збитки росії від застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачається, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік.