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Злиті документи Пентагону можуть бути підробкою – Білий дім

18 квітня 2023, 17:35
Злиті документи Пентагону можуть бути підробкою – Білий дім
Документи можуть містити неповну інформацію, а то й зовсім бути підробленими.

У Білому домі заявили про те, що злиті в мережу секретні документи Пентагону можуть бути підробкою.

Про це йдеться у Twitter журналіста Саймона Атеби, який цитує координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

Згідно з його словами, документи можуть містити неповну інформацію, а то і зовсім бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані США.

"Джо Байден серйозно відноситься до зусиль США по захисту секретів", - додав Кірбі.

Він також зазначив, що наразі невідомо - чи діяв підозрюваний у розкритті секретних документів Пентагону Джек Тейшейра сам, чи з командою.

Нагадаємо, скандал із витоком даних Пентагону розгорівся 6 квітня. Документи, серед іншого, деталізували плани США та НАТО щодо розвитку української армії перед запланованим контрнаступом.

 
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