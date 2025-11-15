Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW

15 листопада 2025, 12:58
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
Аналітики спростовують заяви рф про швидкі здобутки.

Українські війська нещодавно мали успіх на Куп'янському напрямку, зокрема на північ від Піщаного, тоді як інформація про значні просування російських сил у центрі Куп'янська та інших локаціях не підтверджується.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники ISW посилаються на геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Піщаного (на південному сході від Куп'янська).
 
Водночас, кадри, які є у розпорядженні ISW, показують, як українські війська атакують російські позиції в центрі Куп'янська.
 
"За оцінкою ISW, це свідчить про те, що росіяни вже пробралися туди, втім дослідники вважають, що ця подія не змінила лінію фронта на цей час", – зазначають аналітики.
 
Американські аналітики вважають, що ЗСУ утримували позиції або навіть мали певне просування в центральній частині Куп'янська та на схід від Петропавлівки.
 
ISW не підтверджує інформацію, поширену російськими військовими блогерами, про нібито захоплення підрозділами рф Соболівки та їхнє просування на сході та півдні Куп'янська, на сході Курилівки, на захід від Піщаного та поблизу Кам'янки. Це свідчить про те, що заяви окупантів про свої здобутки на деяких локаціях були поспішними.
війна в Україніросія окупантиЗСУ

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється