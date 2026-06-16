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ЗСУ вдарили по військовому заводу біля Тули та складах дронів у Маріуполі

16 червня 2026, 12:19
ЗСУ вдарили по військовому заводу біля Тули та складах дронів у Маріуполі
Фото: Генштаб ЗСУ
Мова йде про "Центральне конструкторське бюро апаратобудування".

Збройні Сили України атакували об'єкт військово-промислового комплексу росії біля міста Тула. Йдеться про "Центральне конструкторське бюро апаратобудування", де росіяни виробляють радіонавігаційну апаратуру та радіолокаційні системи. Внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля складального цеху.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім того, українські захисники атакували скупчення військ рф біля Івановського Брянської області, завдали удару по складах дронів у Маріуполі, польовому артилерійському складу біля Кременівки та складу матеріально-технічних засобів у Донецьку. Біля Сіверська, Великої Новосілки та Багатиря ЗСУ влучили у командно-спостережні пункти армії країни-агресора.

У Генштабі також повідомили, що в Рибінську Ярославської області досі вирує пожежа на території "Комбінату Темп", ураженого 14 червня.

Нагадаємо, вранці 16 червня дрони також атакували московський нафтопереробний завод у районі Капотня, де спалахнула пожежа на установці первинної переробки нафти.

НПЗЗСУудари по рф

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