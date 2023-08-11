Матеріали:
Теми:

"Звільнять усіх обласних воєнкомів". Зеленський провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК

11 серпня 2023, 15:07
Володимир Зеленський
Замість звільнених військкомів на посади будуть призначені військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення усіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів.

Про це глава держави повідомив після засідання РНБО.

Так, Зеленський розповів, що провів спеціальне засідання РНБО, на якому розглянули ключове питання – результати перевірки військкоматів. На засіданні доповіли представники ДБР, СБУ, МВС, генпрокурор, НАЗК та НАБУ.

Наразі відкриті вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК та СП, а також оголошено 33 підозри.

Йдеться про підозри очільникам обласних, районних та міських військкоматів, працівникам ВЛК та іншим посадовцям.

"Зловживання – в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою – хіба що в цьому різниця, цинізм всюди однаковий", – розповів президент.

Він уточнив, що йдеться про незаконне збагачення, легалізацію незаконно отриманих коштів, неправомірну вигоду, незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон.

"Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування", – розповів президент.

Він додав, що реалізувати це рішення повинен головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК та СП їх перевірятимуть працівники СБУ.

"Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність – цілком справедливу, повну. Звільнені воєнкоми та інші посадовці, які мають погони, і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти свої погони та довести свою гідність, – на фронт", – заявив Зеленський.

Зеленський також звернув увагу, що система військово-лікарських комісій на сьогодні працює негідно.

"Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань. Просто аморально. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть", – анонсував президент.

перевіркавійськомативійна в Україніросія окупантиЗеленський.

Останні матеріали

Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється