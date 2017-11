3 листопада в Києві відбувся головний форум столичних інновацій Kyiv Smart City Forum `17

3 листопада 2017 у Києві відбувся Kyiv Smart City Forum ’17 – головна подія країни, присвячена розвитку smart city технологій та впровадженню міських інновацій. На заході представники київської мерії, вендори, технологічні експерти, міські активісти та спеціалісти з креативної економіки обговорили стратегії розвитку міст, успішні кейси та розвиток міських інновацій як в Україні, так і за кордоном. Організатор Форуму — ініціатива Kyiv Smart City, Співорганізатор — A7 CONFERENCES. За підтримки — Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Вже вдруге Kyiv Smart City Forum’ 17 презентував громадськості та експертам передові стратегії інтеграції інноваційних smart рішень в міську інфраструктуру. Захід об’єднав інфраструктурних експертів, кращих урбаністів, представників технологічних компаній та журналістів зі всієї України та зарубіжжя.

На заході розглядались питання розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури міст, в тому числі й столиці, влада якої успішно впроваджує smart city рішення вже більш ніж два роки.

Протягом Форуму йшла мова про успішні кейси впровадження технологій. Про те, яким чином відбувається розвиток smart city у світі. Які проблеми постають перед містами, та як їх слід вирішувати. Представники міст та технологічних компаній, що працюють в рамках міської інфраструктури, відзвітували про основні реалізовані проекти та анонсували плани на наступний 2018 рік.



Фото: KyivSmart City Forum

Основним акцентом виступів й панельних дискусій була важливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в містах задля покращення життя містян. Реагування та керування сферою безпеки міста. Налагодження ефективного транспортного руху та використання технологій в транспортній сфері. Уніфікація платіжних та ідентифікаційних систем в рамках міської цифрової інфраструктури. Розвиток публічно-приватного партнерства в містах як ефективний інструмент впровадження інновацій. Це тільки частина тих тем, які звучали 3-го листопада під час Kyiv Smart City Forum’ 17.



Фото: KyivSmart City Forum

Віталій Кличко, Голова Київської міської державної адміністрації зазначив: "Ми впроваджуємо нові технології, які роблять Київ комфортним, безпечним і технологічним ось вже більше двох років. І якщо раніше ми розпочинали з кількох міських сервісів, то зараз їх десятки. І кількість ця буде тільки збільшуватись. Я радий, що місто активно долучається до глобальної smart city спільноти й впевнений, що наступного року ми вразимо всіх присутніх ще більше. Все буде smart!".

Геннадій Пліс, Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації повідомив: "Нам справді є чим пишатись. Особливо хочу наголосити на важливості програми "Безпечне місто", яку ми активно впроваджуємо в рамках Києва. Вже зараз в столиці встановлено більше 4000 камер. Функціонує розпізнавання обличь та номерів автомобілів. І найголовніше, що у нас вже є впевнені результати – саме завдяки муніципальним камерам поліція змогла знайти викрадачку дитини в Оболонському районі".

Юрій Назаров, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, зауважив: "Ми в Департаменті зараз знаходимось на самому вістрі розбудови smart city інфраструктури міста. І дуже приємно, що нас підтримує і керівництво міста, і активісти, і технологічні компанії. Тільки за останній рік ми змогли вивести інформаційно-комунікаційну інфраструктуру столиці на новий шлях розвитку. І я впевнений, що далі тільки більше. І тільки разом ми можемо зробити місто справді розумним та інноваційним. Та пишатись плодами своєї щоденної роботи".

Особливу увагу було приділено розвитку креативної економіки в містах. І цій темі була присвячена окрема панель. Мова йшла про те, яким чином міська влада може підтримувати і розвивати креативну економіку, як саме ми повинні оцінювати творчий потенціал міста та отримувати дані для подальшого розгортання проектів та міських програм.

Ключовою стала доповідь провідного фахівця з креативної економіки, Джона Хокінса, який розповів про сучасні тренди міжнародного ринку та поділився власним досвідом впровадження глобальних проектів.



Фото: KyivSmart City Forum

Джон Хокінс, Член консультаційної Ради з креативної економіки ООН; автор книги "The Creative Economy: How People Make Money From Ideas" прокоментував: "Кожна людина індивідуальна і творча. Більше того, кожна дитина, яка народжується, має творчу інтуїцію. І саме бажання творити – це ознака розуму. І розумним є те місто, люди якого не зупиняють свої творчі процеси. Більше того, смарт сіті – це коли людська творчість не обмежується нічим. Адже сама свобода і вільний ринок дає унікальну можливість перетворювати свої власні ідеї на товар чи послуги. І в цьому полягає суть креативної економіки. Тому творіть. Поважайте місто, в якому ви щось створюєте. І думайте про потреби міста та тих, хто його населяє. Саме це шлях до справжнього зростання. Будьте творчими. Будьте розумними. Але, найголовніше, будьте чесними з собою та іншими".

В рамках Kyiv Smart City Forum 2017 відбулись секції за наступними темами:

- SMART CITY: Технології для розвитку міста.

- Креативна економіка в містах.

- Міські сервіси в smart city інфраструктурі.

- Вплив смарт-технологій та технологічних інновацій на ринок ЗМІ.

- ЖГК та cleantech-рішення.

- Електронна демократія та відкритий уряд.



Фото: KyivSmart City Forum

Також в рамках Форуму вперше були вручені нагороди в рамках премії Smart Cities Ukraine 2017. Експертна рада визначила кращі міста в різних галузях розвитку smart city середовища. Нагороди, відповідно, отримали:

• Нагорода в номінації "Smart City: Технології для розвитку міста" - Біла Церква.

• Нагорода в номінації "Креативна економіка" - Івано-Франківськ.

• Нагорода в номінації "Розвиток міських стартапів та проектів" - Одеса.

• Нагорода в номінації "Cleantech-рішення та енергоефективність" - Долина.

• Нагорода в номінації "Електронна демократія та відкрите урядування" - Київ.

Ключові спікери:

• Віталій Кличко, Голова, Київська міська державна адміністрація.

• Франс-Антон Вермаст, Радник зі стратегії та smart city амбасадор, Amsterdam Smart City.

• Юрій Назаров, Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, Київська міська державна адміністрація.

• Джон Хокінс, Член консультаційної Ради з креативної економіки ООН, автор книги "The Creative Economy: How People Make Money From Ideas".

• Геннадій Пліс, Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

• Олександр Кардаков, Голова наглядової ради "Октава Капітал", засновник громадської ініціативи "Громадянська кібероборона".

• Оксана Булгакова, Керівник проекту ЄБРР "IQ Energy".

• Сергій Лобойко, Керівник Центру інновацій НаУКМА, Керівник групи "Електронна демократія" Реанімаційного пакету реформ.

• Олександр Риженко, Голова, Державне агентство з питань електронного урядування України та інші.

