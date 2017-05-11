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ТЕХНОЛОГІЇ АНОНСИ

3 листопада в Києві відбувся головний форум столичних інновацій Kyiv Smart City Forum `17

Локація: НСК "Олімпійський" (вул. Велика Васильківська 55, м. Київ, Україна)
3 листопада 2017 у Києві відбувся Kyiv Smart City Forum ’17 – головна подія країни, присвячена розвитку smart city технологій та впровадженню міських інновацій. На заході представники київської мерії, вендори, технологічні експерти, міські активісти та спеціалісти з креативної економіки обговорили стратегії розвитку міст, успішні кейси та розвиток міських інновацій як в Україні, так і за кордоном. Організатор Форуму — ініціатива Kyiv Smart City, Співорганізатор — A7 CONFERENCES. За підтримки — Київської міської державної адміністрації (КМДА).
3 листопада в Києві відбувся головний форум столичних інновацій Kyiv Smart City Forum `17 Фото: KyivSmart City

Вже вдруге Kyiv Smart City Forum’ 17 презентував громадськості та експертам передові стратегії інтеграції інноваційних smart рішень в міську інфраструктуру. Захід об’єднав інфраструктурних експертів, кращих урбаністів, представників технологічних компаній та журналістів зі всієї України та зарубіжжя. 

На заході розглядались питання розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури міст, в тому числі й столиці, влада якої успішно впроваджує smart city рішення вже більш ніж два роки. 

Протягом Форуму йшла мова про успішні кейси впровадження технологій. Про те, яким чином відбувається розвиток smart city у світі. Які проблеми постають перед містами, та як їх слід вирішувати. Представники міст та технологічних компаній, що працюють в рамках міської інфраструктури, відзвітували про основні реалізовані проекти та анонсували плани на наступний 2018 рік. 


Фото: KyivSmart City Forum

Основним акцентом виступів й панельних дискусій була важливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в містах задля покращення життя містян. Реагування та керування сферою безпеки міста. Налагодження ефективного транспортного руху та використання технологій в транспортній сфері. Уніфікація платіжних та ідентифікаційних систем в рамках міської цифрової інфраструктури. Розвиток публічно-приватного партнерства в містах як ефективний інструмент впровадження інновацій. Це тільки частина тих тем, які звучали 3-го листопада під час Kyiv Smart City Forum’ 17.


Фото: KyivSmart City Forum

Віталій Кличко, Голова Київської міської державної адміністрації зазначив: "Ми впроваджуємо нові технології, які роблять Київ комфортним, безпечним і технологічним ось вже більше двох років. І якщо раніше ми розпочинали з кількох міських сервісів, то зараз їх десятки. І кількість ця буде тільки збільшуватись. Я радий, що місто активно долучається до глобальної smart city спільноти й впевнений, що наступного року ми вразимо всіх присутніх ще більше. Все буде smart!".

Геннадій Пліс, Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації повідомив: "Нам справді є чим пишатись. Особливо хочу наголосити на важливості програми "Безпечне місто", яку ми активно впроваджуємо в рамках Києва. Вже зараз в столиці встановлено більше 4000 камер. Функціонує розпізнавання обличь та номерів автомобілів. І найголовніше, що у нас вже є впевнені результати – саме завдяки муніципальним камерам поліція змогла знайти викрадачку дитини в Оболонському районі".

Юрій Назаров, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, зауважив: "Ми в Департаменті зараз знаходимось на самому вістрі розбудови smart city інфраструктури міста. І дуже приємно, що нас підтримує і керівництво міста, і активісти, і технологічні компанії. Тільки за останній рік ми змогли вивести інформаційно-комунікаційну інфраструктуру столиці на новий шлях розвитку. І я впевнений, що далі тільки більше. І тільки разом ми можемо зробити місто справді розумним та інноваційним. Та пишатись плодами своєї щоденної роботи".

Особливу увагу було приділено розвитку креативної економіки в містах. І цій темі була присвячена окрема панель. Мова йшла про те, яким чином міська влада може підтримувати і розвивати креативну економіку, як саме ми повинні оцінювати творчий потенціал міста та отримувати дані для подальшого розгортання проектів та міських програм.

Ключовою стала доповідь провідного фахівця з креативної економіки, Джона Хокінса, який розповів про сучасні тренди міжнародного ринку та поділився власним досвідом впровадження глобальних проектів.


Фото: KyivSmart City Forum

Джон Хокінс, Член консультаційної Ради з креативної економіки ООН; автор книги "The Creative Economy: How People Make Money From Ideas" прокоментував: "Кожна людина індивідуальна і творча. Більше того, кожна дитина, яка народжується, має творчу інтуїцію. І саме бажання творити – це ознака розуму. І розумним є те місто, люди якого не зупиняють свої творчі процеси. Більше того, смарт сіті – це коли людська творчість не обмежується нічим. Адже сама свобода і вільний ринок дає унікальну можливість перетворювати свої власні ідеї на товар чи послуги. І в цьому полягає суть креативної економіки. Тому творіть. Поважайте місто, в якому ви щось створюєте. І думайте про потреби міста та тих, хто його населяє. Саме це шлях до справжнього зростання. Будьте творчими. Будьте розумними. Але, найголовніше, будьте чесними з собою та іншими".

В рамках Kyiv Smart City Forum 2017 відбулись секції за наступними темами:

- SMART CITY: Технології для розвитку міста.

- Креативна економіка в містах.

- Міські сервіси в smart city інфраструктурі.

- Вплив смарт-технологій та технологічних інновацій на ринок ЗМІ.

- ЖГК та cleantech-рішення.

- Електронна демократія та відкритий уряд.


Фото: KyivSmart City Forum

Також в рамках Форуму вперше були вручені нагороди в рамках премії Smart Cities Ukraine 2017. Експертна рада визначила кращі міста в різних галузях розвитку smart city середовища. Нагороди, відповідно, отримали:

Нагорода в номінації "Smart City: Технології для розвитку міста" - Біла Церква.

Нагорода в номінації "Креативна економіка" - Івано-Франківськ.

Нагорода в номінації "Розвиток міських стартапів та проектів" - Одеса.

Нагорода в номінації "Cleantech-рішення та енергоефективність" - Долина.

Нагорода в номінації "Електронна демократія та відкрите урядування" - Київ.

Ключові спікери: 

Віталій Кличко, Голова, Київська міська державна адміністрація.

Франс-Антон Вермаст, Радник зі стратегії та smart city амбасадор, Amsterdam Smart City.

Юрій Назаров, Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, Київська міська державна адміністрація.

Джон Хокінс, Член консультаційної Ради з креативної економіки ООН, автор книги "The Creative Economy: How People Make Money From Ideas".

Геннадій Пліс, Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Олександр Кардаков, Голова наглядової ради "Октава Капітал", засновник громадської ініціативи "Громадянська кібероборона".

Оксана Булгакова, Керівник проекту ЄБРР "IQ Energy". 

Сергій Лобойко, Керівник Центру інновацій НаУКМА, Керівник групи "Електронна демократія" Реанімаційного пакету реформ.

Олександр Риженко, Голова, Державне агентство з питань електронного урядування України та інші.

Організатор Форуму — ініціатива Kyiv Smart City, Співорганізатор — A7 CONFERENCES. За підтримки — Київської міської державної адміністрації (КМДА). Генеральний інноваційний партнер – MasterCard. Генеральний партнер — IT.Integrator. Генеральний партнер — Cisco. Виставковий партнер — ZTE. Офіційний партнер — ELKO. Партнер сонячної енергетики — Rentechno. Офіційний партнер з LED освітлення — EKTA. Телеком партнер — Київстар. Офіційний партнер з міської безпеки — HIKVISION. Партнер — Unit. Партнер — ERC. Партнер з мобільного програмного забезпечення — Synergy.Network. Генеральний ТВ-партнер — News One. Генеральний інформаційний партнер — Інтерфакс Україна. Головний інформаційно-аналітичний партнер — Vox Ukraine. HR-Партнер — HeadHunter Україна. Генеральний Радіо Партнер — Радіо Голос Столиці. Ексклюзивний бізнес медіа-партнер — журнал Бізнес. Ексклюзивний медіа-партнер — ЛігаБізнес Інформ. Інформаційний партнер — Investgazeta. Міжнародний медіа-партнер — DiXi Group. Медіа-партнери — Платформа, Апостроф, Easy Business, Business Ukraine magazine, ABCnews, iPress.ua, Lucky Ukraine, Журналіст, журнал "Заміська нерухомість", Ukrainian People, Ліга.Закон, Ділова столиця, Data.ua, Kiev Check-in. За підтримки — American Chamber of Commerce, Kyiv Post, Асоціація міст України.

Детальна інформація за тел. +38 044 227 27 77, +38 063 145 87 35, та поштою: pr@kyivsmartcity.com (контактна особа: Анна-Вероніка Краснопольська).

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05 11 2017 13:13
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