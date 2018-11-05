Під Києвом пройдуть масові середньовічні бої

19 і 20 травня в Древньому Києві в "Парку Київська Русь" пройде Чемпіонат України з середньовічного бою "Зов героїв". Захід збере понад 200 бійців з усіх куточків України. Вони будуть вдягнені в такі ж обладунки, що носили воїни за часів Середньовіччя, і воювати будуть такою же зброєю - справжніми мечами, алебардами, фальшионами.

Це будуть не постановочні бої, а реальні середньовічні битви, в яких спортсмени під час безкомпромісних сутичок з'ясовуватимуть, хто з них гідний звання чемпіона України з середньовічного бою в 2018 році. Нагадаємо, що середньовічний бій визнаний неолімпійським видом спорту

Співорганізатором Чемпіонату виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

Змагання будуть проходити одночасно на декількох майданчиках. Гості побачать групові чоловічі номінації, а також жіночі поєдинки в номінації 3х3. Також будуть проходити парні поєдинки, під час яких спортсмени змагатимуться за звання чемпіонів в номінаціях "Меч - меч" і "Щит - меч". В окремій номінації також буде визначена найбільш гідна жінка-воїн.

Змагання триватимуть протягом двох днів. А в перервах між боями гостей "Парку Київська Русь" будуть дивувати своїми виступами кінно-трюкової театр Древнього Києва, а також ігрова програма для дітей та дорослих.

Гості фестивалю матимуть змогу цікаво і активно провести час всією сім'єю і з друзями, занурившись в унікальну атмосферу Стародавнього Києва. Можна буде покататися на породистих конях верхи або в екіпажі, пролетіти на зіп-лайні "Політайло" над Лісовим озером, постріляти з лука в середньовічному тирі, взяти участь в майстер-класах з гончарного мистецтва, викарбувати монету, відвідати Василівську церкву, завітати на ярмарок майстрів.

Скуштувати середньовічних страв можна буде в Княжій корчмі і в альтанках на свіжому повітрі, відвідати музеї історичного костюму, середньовічного кораблебудування, дерев'яного зодчества, середньовічну катівню, музей середньовічної музики. Залишитися на ночівлю можна буде в будинку готельного типу "4 кімнати", що знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва, або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу за попереднього бронювання.

Ввечері на гостей чекає вогняна програма зі стрільбою палаючими ядрами з требушету. В неділю, 20 травня, відбудеться урочисте нагородження переможців чемпіонату.

Початок програми о 13:45.

Ціна квитків на "Зов Героїв" - 250 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно. За попередньої купівлі – знижки до 50%.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований в 45 хвилинах від Києва - в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від станції метро «Видубичі» згідно з розкладом на сайті.

Детальна інформація на сайті: www.parkkyivrus.com