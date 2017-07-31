Скільки коштує винайняти куточок в столиці?

Але якщо відразу купити оселю або винайняти цілу квартиру дорого, то підшукайте варіанти оренди кімнат в Києві.

Хто вибирає таке житло?

Оренда кімнати — це дешево. Саме тому варіант приваблює студентів, спеціалістів відразу після ВУЗу. Не рідкість, коли помешкання винаймає декілька людей, а вартість ділиться на всіх проживаючих.

Таке житло варто орендувати тим, хто:

● економить гроші — завжди обійдеться дешевше;

● не бажає багато витрачати на дорогу. Зняти кімнату в середмісті реальніше, ніж цілу квартиру;

● не хоче проживати наодинці. Бажаєте постійну компанію та ненавидите самотність? Тоді орендуйте частину в 3-4-кімнатній оселі. Отримаєте свій веселий гуртожиток, але з комфортабельними умовами та сучасною побутовою технікою.

Є пропозиції спільного проживання з господарями. Хоча вони дешевші, ніж окремі, але підходять для крайнього випадку. Апартаменти не похваляться простором, сучасним ремонтом чи інтернетом. Такі варіанти пропонують в хрущівках чи приватному секторі зі старою сантехнікою, в будинках, які потребують капітального ремонту.

Якщо до столиці приїдете на 2-3 дні, то радимо прочитати "Де зупинитися в Києві?"

Розцінки та пропозиції

Ріелтори та господарі пропонують зняти в:

● Святошинському районі. Одна кімната в 3-кімнатній квартирі з інтернетом, скромним ремонтом обійдеться в 2000 гривень за місяць;

● Облонський район полюбляють приїжджі та корінні жителі столиці. Розвинена інфраструктура, безліч пропозицій в новобудові. За кімнату на вулиці Маршала Тимошенко просять 3500 грн. Додатково сплачуєте частку за світло та воду. За цю суму пропонують апартаменти з євроремонтом, сучасним меблюванням. Помешкання має 3 кімнати, які здаються;

● найдешевший варіант пропонують на Голосіївському масиві. За 500 гривень у місяць вас підселять до квартиранта. Житло в хрущівці з задовільними умовами.

● у Солом’янському районі господарі здають 2 кімнати в 3- кімнатних апартаментах за 10 тисяч гривень на місяць. Обіцяють гарний краєвид з вікна, близькість до метро та доброзичливих сусідів;

● в районі зупинки метро "Політехнічний інститут" оселитися вийде від 3000 гривень в місяць. У цю вартість не входять оплата лічильників. Так що готуйте додаткові 1,5 тисячі в опалювальний сезон.



Фото: kiev.krysha.ua

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Якщо виникла необхідність орендувати житлоплощу в столиці, то спеціалісти радять з цим не баритися. З початком вересня в Київ переїдуть студенти та молоді спеціалісти в пошуках роботи. Хоча експерти Krysha.ua не прогнозують підвищення цін через надлишок пропозицій, але зволікати не варто. Також радимо підписати з квартировласником договір на рік. Це ваша гарантія від підвищення ціни чи раптового виселення.