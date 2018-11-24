Археологи вперше зібралися на всеукраїнський з'їзд
І Всеукраїнський археологічний з'їзд відбувається на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя і триватиме до 25 листопада, пише "Укрінформ".
Як розповів один з організаторів заходу, кандидат історичних наук, доцент Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя Іван Кедун, у межах заходу відзначаються 100-річчя утворення Академії наук України та Інституту археології, а також 150-річчя початку наукових досліджень у Ніжині.
"Питання проведення археологічного з'їзду давно назріло. А в цьому році виявилась ціла серія ювілеїв, пов'язаних із археологією: 100 років Академії наук України, 100 років Інституту археології, 150 років від початку досліджень у Ніжині і 110 років з моменту проведення останнього археологічного з'їзду на території України", – зазначив науковець.
За його словами, попередній з'їзд проводився в 1908 році в Чернігові, а в його підготовці брали участь викладачі Ніжинської вищої школи, звідси і спадкоємність традиції.
У дні роботи І Всеукраїнського з'їзду його учасники створять підготовчий комітет з організації таких заходів і визначать їх періодичність.
На професійний форум до Ніжина прибули понад 200 дослідників з різних міст України, а також гості з Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, які співпрацюють з українськими археологами. Вони беруть участь у наукових засіданнях, круглих столах, зборах Спілки археологів України, обмінюються досвідом. Їм пропонують екскурсії Ніжином та місцями археологічних розкопок.
"Ми очікуємо від з'їзду наукового результату – інформації про те, хто що копав, де копав, які результати були отримані як у польових дослідженнях, так і в аналітичних розробках. Сподіваємося, що на з'їзді ми не тільки підіб'ємо підсумки, а й розробимо напрямки досліджень на майбутнє", – сказав директор Інституту археології НАН України Віктор Чабай.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
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