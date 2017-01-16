Байден зустрівся з Порошенком та Гройсманом

Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом. Раніше Байден провів зустріч з очільником українського уряду Володимиром Гройсманом.

Зустріч з Гройсманом проходила у закритому режимі. На зустрічі були присутні віце-прем'єр Кубів, міністр фінансів Данилюк та інші українські чиновники. Для журналістів була відкрита лише протокольна зустріч, рукостискання. Перед цим Байден і Гройсман зустрілися особисто, вони спілкувалися 20 хвилин. Про це повідомляє "112 Україна".

Зараз в Адміністрації Президента розпочалася зустріч Байдена з Президентом України Петром Порошенком. По завершенню зустрічі відбудуться українсько-американські переговори в розширеному складі, за результатами яких заплановані заяви Порошенка і Байдена для представників ЗМІ.

Нагадаємо, віце-президент США прибув до України вранці 16 січня.

19 грудня президент Петро Порошенко поговорив з Байденом по телефону. Президент України поінформував віце-президента США про ситуацію на Донбасі, зокрема про сплановану Росією збройну атаку в районі Світлодарської дуги.

Співрозмовники також обговорили й інші питання, зокрема, скоординували дії щодо підтримки України в контексті програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також Байден привітав рішення української влади про націоналізацію "Приватбанку".