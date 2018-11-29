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Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі

"Людських жертв та поранень вдалося уникнути"
Підтримувані РФ бойовики увечері 27 листопада обстріляли КПВВ "Майорське" в Донецькій області зі стрілецької зброї різного калібру.
Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі Фото: 112.ua

"Наступного дня, перед початком роботи КПВВ "Майорське" прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю", - повідомляє українська сторона ">Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.

"Людських жертв та поранень вдалося уникнути, тому що КПВВ "Майорськ" в нічний час доби не працює", - йдеться у заяві.

Додамо, учора, 28 листопада, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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29 11 2018 09:30
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