Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі

Підтримувані РФ бойовики увечері 27 листопада обстріляли КПВВ "Майорське" в Донецькій області зі стрілецької зброї різного калібру.

"Наступного дня, перед початком роботи КПВВ "Майорське" прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю", - повідомляє українська сторона ">Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.

"Людських жертв та поранень вдалося уникнути, тому що КПВВ "Майорськ" в нічний час доби не працює", - йдеться у заяві.

Додамо, учора, 28 листопада, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.