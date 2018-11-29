CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідтримувані РФ бойовики увечері 27 листопада обстріляли КПВВ "Майорське" в Донецькій області зі стрілецької зброї різного калібру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі
"Людських жертв та поранень вдалося уникнути"
Фото: 112.ua
"Наступного дня, перед початком роботи КПВВ "Майорське" прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю", - повідомляє українська сторона.
"Людських жертв та поранень вдалося уникнути, тому що КПВВ "Майорськ" в нічний час доби не працює", - йдеться у заяві.
Додамо, учора, 28 листопада, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 11 2018 09:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"