Бойовики обстріляли Красногорівку, горіла лікарня, - ОНОВЛЕНО

Вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

"Красногорівка. О 06-40 бойовики почали обстріл міста. Є інформація про пошкодження будівлі міської лікарні, кілька снарядів впало в житловому секторі (в районі заводу)", - повідомив начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Аброськін зазначив, що інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

На місці працює слідча група поліції Мар'їнки.

Пізніше Аброськін додав, що станом на 07.45 обстріл триває.

"Співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні і хворих терапевтичного відділення. В основному, це люди похилого віку", - зазначив він.

Також снаряди бойовиків потрапили в школу №2, будівля горить.

Оновлення: Внаслідок обстрілу Красногорівки в неділю осколкові поранення отримали кілька мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, бойовики стріляли з "Градів", танків і мінометів.

Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Жебрівський підтвердив, що вибухами пошкоджено будівлі ЗОШ 2 та лікарні. На другому поверсі школи пожежа.

Водночас керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив, що в результаті обстрілу постраждали 3 мирних жителів.

Серед них - 2 жінки, які лежали в неврологічному відділенні міської лікарні.

Також в результаті попадання снаряда в житловий будинок по вул.Сковороди (колишня Ворошилова) поранення отримала жінка.

За словами Аброськіна, вже є підтвердження про пошкодження 7 будинків по вул. Нахімова, вул. Толстого і вул. Маяковського.

"На даний момент, пожежі в школі і лікарні ліквідовані", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.