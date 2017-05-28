Бойовики обстріляли Красногорівку, горіла лікарня, - ОНОВЛЕНО
"Красногорівка. О 06-40 бойовики почали обстріл міста. Є інформація про пошкодження будівлі міської лікарні, кілька снарядів впало в житловому секторі (в районі заводу)", - повідомив начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
Аброськін зазначив, що інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.
На місці працює слідча група поліції Мар'їнки.
Пізніше Аброськін додав, що станом на 07.45 обстріл триває.
"Співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні і хворих терапевтичного відділення. В основному, це люди похилого віку", - зазначив він.
Також снаряди бойовиків потрапили в школу №2, будівля горить.
Оновлення: Внаслідок обстрілу Красногорівки в неділю осколкові поранення отримали кілька мирних мешканців.
Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, бойовики стріляли з "Градів", танків і мінометів.
Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Жебрівський підтвердив, що вибухами пошкоджено будівлі ЗОШ 2 та лікарні. На другому поверсі школи пожежа.
Водночас керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив, що в результаті обстрілу постраждали 3 мирних жителів.
Серед них - 2 жінки, які лежали в неврологічному відділенні міської лікарні.
Також в результаті попадання снаряда в житловий будинок по вул.Сковороди (колишня Ворошилова) поранення отримала жінка.
За словами Аброськіна, вже є підтвердження про пошкодження 7 будинків по вул. Нахімова, вул. Толстого і вул. Маяковського.
"На даний момент, пожежі в школі і лікарні ліквідовані", - додав він.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.
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