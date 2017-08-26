Чоловік з ножем травмував перехожих у Марселі

Поліція затримала нападника і доправила його до психіатричного відділення лікарні

Озброєний ножем чоловік напав на пішоходів у французькому Марселі, є потерпілі, але про теракт поки не йдеться.

Інцидент стався в суботу коло 7:00 за місцевим часом. Про це повідомляє Provence.

За даними видання, не менше трьох осіб постраждали під час нападу на перехожих невідомого з ножем у центрі Марселя.

Поліція затримала нападника і доставила його в психіатричне відділення лікарні, наразі інцидент не розглядають як теракт.

Відзначено, що 35-річний нападник родом з Парижа, він був відомий поліції у зв'язку зі здійсненням низки кримінальних злочинів, зокрема крадіжок.

Нагадаємо, вчора чоловік, озброєний мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні. Внаслідок нападу поранено двої поліцейських.