CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОзброєний ножем чоловік напав на пішоходів у французькому Марселі, є потерпілі, але про теракт поки не йдеться.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловік з ножем травмував перехожих у Марселі
Поліція затримала нападника і доправила його до психіатричного відділення лікарні
Фото: ТАСС
Інцидент стався в суботу коло 7:00 за місцевим часом. Про це повідомляє Provence.
За даними видання, не менше трьох осіб постраждали під час нападу на перехожих невідомого з ножем у центрі Марселя.
Поліція затримала нападника і доставила його в психіатричне відділення лікарні, наразі інцидент не розглядають як теракт.
Відзначено, що 35-річний нападник родом з Парижа, він був відомий поліції у зв'язку зі здійсненням низки кримінальних злочинів, зокрема крадіжок.
Нагадаємо, вчора чоловік, озброєний мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні. Внаслідок нападу поранено двої поліцейських.
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26 08 2017 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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