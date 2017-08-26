Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чоловік з ножем травмував перехожих у Марселі

Поліція затримала нападника і доправила його до психіатричного відділення лікарні
Озброєний ножем чоловік напав на пішоходів у французькому Марселі, є потерпілі, але про теракт поки не йдеться.
Чоловік з ножем травмував перехожих у Марселі Фото: ТАСС

Інцидент стався в суботу коло 7:00 за місцевим часом. Про це повідомляє Provence.

За даними видання, не менше трьох осіб постраждали під час нападу на перехожих невідомого з ножем у центрі Марселя.

Поліція затримала нападника і доставила його в психіатричне відділення лікарні, наразі інцидент не розглядають як теракт.

Відзначено, що 35-річний нападник родом з Парижа, він був відомий поліції у зв'язку зі здійсненням низки кримінальних злочинів, зокрема крадіжок.

Нагадаємо, вчора чоловік, озброєний мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні. Внаслідок нападу поранено двої поліцейських.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2017 16:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.