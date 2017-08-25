CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧоловік, озброєний мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловік із мечем напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні
Нападника заарештували
Фото: twitter.com/1amrighturwrong
Як повідомляє The Mirror, напад стався на очах у туристів. Один свідок повідомив, що нападник був з мечем. За словами інших свідків, це міг бути мачете.
Внаслідок нападу поранено двої поліцейських.
Правоохоронці оточили місце події. Нападника заарештували.
Під час інциденту королева Єлизавета перебувала у своїй шотландській резиденції в замку Белморал.
За інформацією поліції, окрім поліцейських нікого не було поранено.
Нагадаємо, у центрі Брюсселя в п'ятницю ввечері був застрелений чоловік, який напав на двох солдатів з ножем.
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25 08 2017 23:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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