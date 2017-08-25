Чоловік із мечем напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні

Чоловік, озброєний мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.

Як повідомляє The Mirror, напад стався на очах у туристів. Один свідок повідомив, що нападник був з мечем. За словами інших свідків, це міг бути мачете.

Внаслідок нападу поранено двої поліцейських.

Правоохоронці оточили місце події. Нападника заарештували.

Під час інциденту королева Єлизавета перебувала у своїй шотландській резиденції в замку Белморал.

За інформацією поліції, окрім поліцейських нікого не було поранено.

Нагадаємо, у центрі Брюсселя в п'ятницю ввечері був застрелений чоловік, який напав на двох солдатів з ножем.