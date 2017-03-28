Чиновника Печерської РДА затримали під час отримання 810 тис. гривень хабара

У Києві співробітники прокуратури та Національної поліції затримали під час отримання хабара начальника відділу роботи з учасниками антитерористичної операції і членами їхніх сімей Управління праці та соцзахисту населення Печерської РДА.

"Чиновник вимагав від громадянина 810 тис. гривень за сприяння в отриманні на пільгових умовах двокімнатної квартири в одному з житлових комплексів Києва. Зловмисника затримали відразу після передачі йому грошових коштів", - повідомляють на сайті столичної прокуратури.

Слідчі проводять обшуки в приміщенні Печерської РДА, а також за місцем проживання фігуранта кримінального провадження.

"Ми продовжуємо очищати столичну владу від корупціонерів. Деякі з них засіли міцно і вимагають гроші у людей. Я дякую столичній прокуратурі за оперативні дії і співпрацю в боротьбі з корупцією. Головне - не знижувати темпів!", - написав у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Одесі співробітники Служби безпеки затримали начальника Департаменту облдержадміністрації з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сергія Помазана.