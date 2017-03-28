Чиновника Печерської РДА затримали під час отримання 810 тис. гривень хабара
"Чиновник вимагав від громадянина 810 тис. гривень за сприяння в отриманні на пільгових умовах двокімнатної квартири в одному з житлових комплексів Києва. Зловмисника затримали відразу після передачі йому грошових коштів", - повідомляють на сайті столичної прокуратури.
Слідчі проводять обшуки в приміщенні Печерської РДА, а також за місцем проживання фігуранта кримінального провадження.
"Ми продовжуємо очищати столичну владу від корупціонерів. Деякі з них засіли міцно і вимагають гроші у людей. Я дякую столичній прокуратурі за оперативні дії і співпрацю в боротьбі з корупцією. Головне - не знижувати темпів!", - написав у Facebook мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Одесі співробітники Служби безпеки затримали начальника Департаменту облдержадміністрації з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сергія Помазана.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків