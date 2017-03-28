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Керівника департаменту Одеської ОДА спіймали на хабарі

Чиновник отримав гроші в машині прямо перед входом в адмінбудинок
В Одесі співробітники Служби безпеки затримали начальника Департаменту облдержадміністрації з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сергія Помазана.
Керівника департаменту Одеської ОДА спіймали на хабарі Фото: 368.media

Відзначають, що чиновника затримали за хабар, який він отримав в автомобілі прямо перед входом в адмінбудинок, - повідомляє "Думская".

Суму неправомірної вигоди і подробиці з'ясовують.

Фото:368.media

Нагадаємо, правоохоронці затримали прокурора Львівської місцевої прокуратури під час отримання хабара за сприяння в призначенні більш м’якої міри покарання для фігурантки кримінального провадження.

 
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28 03 2017 15:49
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