Керівника департаменту Одеської ОДА спіймали на хабарі Чиновник отримав гроші в машині прямо перед входом в адмінбудинок

В Одесі співробітники Служби безпеки затримали начальника Департаменту облдержадміністрації з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сергія Помазана.

Фото: 368.media

Відзначають, що чиновника затримали за хабар, який він отримав в автомобілі прямо перед входом в адмінбудинок, - повідомляє "Думская". Суму неправомірної вигоди і подробиці з'ясовують. Фото:368.media Нагадаємо, правоохоронці затримали прокурора Львівської місцевої прокуратури під час отримання хабара за сприяння в призначенні більш м’якої міри покарання для фігурантки кримінального провадження.

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