БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ Одесі співробітники Служби безпеки затримали начальника Департаменту облдержадміністрації з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сергія Помазана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівника департаменту Одеської ОДА спіймали на хабарі
Чиновник отримав гроші в машині прямо перед входом в адмінбудинок
Фото: 368.media
Відзначають, що чиновника затримали за хабар, який він отримав в автомобілі прямо перед входом в адмінбудинок, - повідомляє "Думская".
Суму неправомірної вигоди і подробиці з'ясовують.
Фото:368.media
Нагадаємо, правоохоронці затримали прокурора Львівської місцевої прокуратури під час отримання хабара за сприяння в призначенні більш м’якої міри покарання для фігурантки кримінального провадження.
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