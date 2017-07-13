Депутати в Раді відмовилися позбавляти себе літніх канікул
За таку пропозицію спікера Андрія Парубія голосували три рази. Спроби набрали 215, 210 і 215 голосів при необхідному мінімумі 226. З тим, хто як голосував у ході останньої спроби, можна ознайомитися на сайті парламенту.
14 липня має стати останнім днем роботи Ради в пленарному режимі на поточній сесії. Після цього депутати підуть на канікули до 5 вересня.
Спікер пропонував не закривати сесію і дати йому право скликати нардепів на засідання в цей період, повідомивши їх про це за три дні.
Продовження роботи сесії Парубій аргументував необхідністю прийняти ряд важливих законів, в числі яких пенсійна, медична реформи та інші.
Наступна, сьома, сесія парламенту почнеться на початку вересня.
Втім, регламент Ради передбачає можливість скликання позачергової сесії парламенту.
Нагадаємо, що під Верховною Радою зібралися протестувальники, які почали кидати димові шашки прямо на проїжджу частину по вулиці Грушевського перед паламентом.
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