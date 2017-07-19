Держдеп США назвав Іран провідним спонсором тероризму
Як передає Радіо Свобода, за даними Держдепу, підтримувані Тегераном угруповання продовжують загрожувати інтересам США і союзникам Вашингтона.
звіті американців наголошується: Іран фінансує тероризм у регіоні через Іранський Корпус вартових Ісламської революції, Міністерство розвідки та безпеки та союзну організацію Хезболла. Ці "партнери, союзники і маріонетки" Тегерана відіграють роль у дестабілізації в перебігу збройних конфліктів в Іраку, Сирії і Ємені, йдеться у звіті.
Окрім того, як говориться у документі, Іран рекрутує бойовиків із усього регіону до пов’язаних із Тегераном шиїтських ополчень, що беруть участь у конфліктах у Сирії й Іраку.
Нагадаємо, що 18 липня США розширили санкції проти Ірану, введені у відповідь на дії іранської влади, що підривають безпеку в регіоні.
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