Держдеп США назвав Іран провідним спонсором тероризму

У Державному департаменті США заявили, що Іран протягом 2016 року залишався "провідною державою-спонсором тероризму", що становить загрозу США та їх союзникам.

Як передає Радіо Свобода, за даними Держдепу, підтримувані Тегераном угруповання продовжують загрожувати інтересам США і союзникам Вашингтона.

звіті американців наголошується: Іран фінансує тероризм у регіоні через Іранський Корпус вартових Ісламської революції, Міністерство розвідки та безпеки та союзну організацію Хезболла. Ці "партнери, союзники і маріонетки" Тегерана відіграють роль у дестабілізації в перебігу збройних конфліктів в Іраку, Сирії і Ємені, йдеться у звіті.

Окрім того, як говориться у документі, Іран рекрутує бойовиків із усього регіону до пов’язаних із Тегераном шиїтських ополчень, що беруть участь у конфліктах у Сирії й Іраку.

Нагадаємо, що 18 липня США розширили санкції проти Ірану, введені у відповідь на дії іранської влади, що підривають безпеку в регіоні.