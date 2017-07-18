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Сполучені Штати розширили санкції проти Ірану

До списку санкцій додані 18 організацій і фізичних осіб
Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Ірану, введені у відповідь на дії іранської влади, що підривають безпеку в регіоні.
Сполучені Штати розширили санкції проти Ірану Фото: з вільних джерел

До списку санкцій додані 18 організацій і фізичних осіб у зв'язку з програмою розробки балістичних ракет і іншими діями. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Зокрема, в чорний список увійшли компанії і люди, пов'язані з закупівлями армією Ірану, транснаціональною кримінальною групою і розробкою балістичних ракет. 

Санкції передбачають заморожування рахунків в американських банках і заборону для громадян США вступати в ділові відносини з компаніями зі списку санкцій. 

Нагадаємо, 13 липня члени Демократичної партії внесли в Палату представників конгресу США законопроект про нові санкції проти Росії та Ірану.

Законопроектом вводяться нові санкції щодо Ірану через його програму розробки балістичних ракет та інші дії, які не пов'язані з угодою щодо іранської ядерної програми, досягнутою з США та іншими світовими державами.

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