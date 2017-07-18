Сполучені Штати розширили санкції проти Ірану
До списку санкцій додані 18 організацій і фізичних осіб у зв'язку з програмою розробки балістичних ракет і іншими діями. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.
Зокрема, в чорний список увійшли компанії і люди, пов'язані з закупівлями армією Ірану, транснаціональною кримінальною групою і розробкою балістичних ракет.
Санкції передбачають заморожування рахунків в американських банках і заборону для громадян США вступати в ділові відносини з компаніями зі списку санкцій.
Нагадаємо, 13 липня члени Демократичної партії внесли в Палату представників конгресу США законопроект про нові санкції проти Росії та Ірану.
Законопроектом вводяться нові санкції щодо Ірану через його програму розробки балістичних ракет та інші дії, які не пов'язані з угодою щодо іранської ядерної програми, досягнутою з США та іншими світовими державами.
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