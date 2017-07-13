У США зареєстрували новий проект санкцій проти Росії

Документ ідентичний тому, який підтримав Сенат 15 червня більшістю голосів, але він був повернутий до Сенату

Члени Демократичної партії внесли в Палату представників конгресу США законопроект про нові санкції проти Росії та Ірану.

Демократи в Палаті представників внесли нову версію закону про санкції проти Росії і Ірану в середу, в надії відправити президенту США Дональду Трампу повідомлення про необхідність дотримуватися жорсткої лінії проти Москви, повідомляє Reuters.

Документ ідентичний тому, який підтримав Сенат 15 червня більшістю голосів, але його було повернуто до Сенату оскільки админістрація президента не хоче прийняти пункт про те, що він зможе послабити штрафні заходи проти Росії тільки за згодою Конгресу.

Нагадаємо, Сенат США майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США. Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.

Білий дім заявив, що Сенат порушив процедуру затвердження санкцій проти РФ.

Пізніше Сенат США доопрацював законопроект про санкції проти Росії та Ірану на вимогу республіканців.