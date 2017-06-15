США послабили санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю з NASA

Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.

При цьому опонентом такого рішення виступив сенатор Джон Маккейн, - повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він різко розкритикував це рішення. За його словами, завжди є законодавці і лобісти, які виступають за продовження і навіть поглиблення співпраці з РФ в цій сфері.

Один з авторів поправки, сенатор від штату Колорадо, республіканець Корі Гарднер, заявив, що без цієї поправки США втратять багато проектів у космічній галузі.

Нагадаємо, 14 червня Сенат США схвалив Закон про протидію російському впливу в Європі і Євразії від 2017 року, який посилює та вводить нові обмеження, націлені на російських чиновників та бізнес.