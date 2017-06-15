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США послабили санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю з NASA

Це подарунок російському військово-промисловому комплексу - Маккейн розкритикував це рішення Сенату
Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.
США послабили санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю з NASA Фото: EPA/UPG

При цьому опонентом такого рішення виступив сенатор Джон Маккейн, - повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він різко розкритикував це рішення. За його словами, завжди є законодавці і лобісти, які виступають за продовження і навіть поглиблення співпраці з РФ в цій сфері.

Один з авторів поправки, сенатор від штату Колорадо, республіканець Корі Гарднер, заявив, що без цієї поправки США втратять багато проектів у космічній галузі.

Нагадаємо, 14 червня Сенат США схвалив Закон про протидію російському впливу в Європі і Євразії від 2017 року, який посилює та вводить нові обмеження, націлені на російських чиновників та бізнес.

Нагадаємо,  Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

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