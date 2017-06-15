США послабили санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю з NASA
При цьому опонентом такого рішення виступив сенатор Джон Маккейн, - повідомляє Інтерфакс-Україна.
Він різко розкритикував це рішення. За його словами, завжди є законодавці і лобісти, які виступають за продовження і навіть поглиблення співпраці з РФ в цій сфері.
Один з авторів поправки, сенатор від штату Колорадо, республіканець Корі Гарднер, заявив, що без цієї поправки США втратять багато проектів у космічній галузі.
Нагадаємо, 14 червня Сенат США схвалив Закон про протидію російському впливу в Європі і Євразії від 2017 року, який посилює та вводить нові обмеження, націлені на російських чиновників та бізнес.
Нагадаємо, Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків