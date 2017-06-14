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Сенат США схвалив розширення санкцій проти Росії

Санкції вдарять по ключових секторах економіки Росії - металургії, залізничному транспорту, гірничодобувній промисловості
Сенат США схвалив законопроект "Про протидію російському впливу в Європі і Євразії від 2017 року", який розширює санкції проти Росії через низку злочинів, у тому числі посягання на територіальну цілісність України, агресію в Сирії і втручання у виборчу кампанію у США.
Сенат США схвалив розширення санкцій проти Росії Фото: joinfo.ua

Про це повідомляє Washington Examiner.

Згідно із законопроектом запропоновано ввести санкції проти росіян, які "прагнуть сховатися від санкцій", "постачають зброю режиму Асада, займаються навмисними кібератаками на замовлення російського уряду, пов'язані з корумпованої приватизації держактивів".

Крім того, обмеження пропонується запровадити і щодо ключових секторів економіки Росії — металургії, залізничного транспорту, гірничодобувної промисловості — та інвесторів, які вкладуть у екпортні нафто- і газопроводи більше мільйона доларів. Також передбачено вивчення ефекту від введення повної заборони на інвестиції в російські суверенні боргові папери.

Документ закріплює вже діючі санкції на рівні закону. Санкції, затверджені Конгресом і прописані в законі, більш жорсткі, а зняти їх складніше, ніж введені за указом глави держави. Також документ дозволить Конгресу блокувати спроби президента Дональда Трампа зняти або послабити існуючі обмеження.

Нові поправки були схвалені в Сенаті обома партіями. Як очікується, вони легко пройдуть голосування в Палаті представників у Конгресі, після чого його має підписати Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.

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14 06 2017 22:35
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