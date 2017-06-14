Сенат США схвалив розширення санкцій проти Росії
Про це повідомляє Washington Examiner.
Згідно із законопроектом запропоновано ввести санкції проти росіян, які "прагнуть сховатися від санкцій", "постачають зброю режиму Асада, займаються навмисними кібератаками на замовлення російського уряду, пов'язані з корумпованої приватизації держактивів".
Крім того, обмеження пропонується запровадити і щодо ключових секторів економіки Росії — металургії, залізничного транспорту, гірничодобувної промисловості — та інвесторів, які вкладуть у екпортні нафто- і газопроводи більше мільйона доларів. Також передбачено вивчення ефекту від введення повної заборони на інвестиції в російські суверенні боргові папери.
Документ закріплює вже діючі санкції на рівні закону. Санкції, затверджені Конгресом і прописані в законі, більш жорсткі, а зняти їх складніше, ніж введені за указом глави держави. Також документ дозволить Конгресу блокувати спроби президента Дональда Трампа зняти або послабити існуючі обмеження.
Нові поправки були схвалені в Сенаті обома партіями. Як очікується, вони легко пройдуть голосування в Палаті представників у Конгресі, після чого його має підписати Трамп.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.
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