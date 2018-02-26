До серпня села отримають комп'ютеризовані відділення "Укрпошти"
Про це заявив в.о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає "Укрінформ".
"За нашими підрахунками, лише 12-14 мільйонів мають доступ до послуг "Укрпошти". Півтора року тому лише 20% наших відділень (ми маємо 11,5 тисяч відділень) мали комп'ютери.
На сьогодні ми поставили перед собою завдання - до кінця 1 півріччя, а по суті, ми починаємо у березні, комп'ютеризувати всі села України, де мешкає більш ніж дві тисячі населення", - підкреслив Смілянський.
"Тобто кожне таке село отримає комп'ютеризоване відділення "Укрпошти", що дасть можливість день у день приймати платежі-перекази та надавати людям усі сучасні послуги", - пояснив він.
"Цей проект стосуватиметься й заміни старих машин автопарку "Укрпошти". Для сільських населених пунктів, де проживає менше двох тисяч осіб, запроваджуватимуть пересувні відділення", - додав Смілянський.
"Працюватиме команда з трьох людей: оператор буде в сільраді приймати платежі, а водій із листоношею проїжджатимуть селом і розвозитимуть пенсії, газети, посилки. Таким чином, ми осучаснимо пошту та створимо кращі умови праці для листонош", - зазначив в.о. генерального директора "Укрпошти".
"До того ж, ми зможемо забезпечити якість надання послуг: кожна автівка оснащена GPS і ми зможемо відслідковувати їх пересування, моніторити", - уточнив він.
За прогнозами Смілянського, повністю комп'ютеризувати Україну вдасться за два-три роки.
Нагадаємо, компанія "Укрпошта" оновила ряд тарифів з 1 січня 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат