До серпня села отримають комп'ютеризовані відділення "Укрпошти"

Керівництво ПАТ "Укрпошта" планує до кінця 1 півріччя 2018 року створити комп'ютеризовані відділення поштового зв'язку в кожному селі України з населенням понад 2 тисячі осіб.

Про це заявив в.о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає "Укрінформ".

"За нашими підрахунками, лише 12-14 мільйонів мають доступ до послуг "Укрпошти". Півтора року тому лише 20% наших відділень (ми маємо 11,5 тисяч відділень) мали комп'ютери.

На сьогодні ми поставили перед собою завдання - до кінця 1 півріччя, а по суті, ми починаємо у березні, комп'ютеризувати всі села України, де мешкає більш ніж дві тисячі населення", - підкреслив Смілянський.

"Тобто кожне таке село отримає комп'ютеризоване відділення "Укрпошти", що дасть можливість день у день приймати платежі-перекази та надавати людям усі сучасні послуги", - пояснив він.

"Цей проект стосуватиметься й заміни старих машин автопарку "Укрпошти". Для сільських населених пунктів, де проживає менше двох тисяч осіб, запроваджуватимуть пересувні відділення", - додав Смілянський.

"Працюватиме команда з трьох людей: оператор буде в сільраді приймати платежі, а водій із листоношею проїжджатимуть селом і розвозитимуть пенсії, газети, посилки. Таким чином, ми осучаснимо пошту та створимо кращі умови праці для листонош", - зазначив в.о. генерального директора "Укрпошти".

"До того ж, ми зможемо забезпечити якість надання послуг: кожна автівка оснащена GPS і ми зможемо відслідковувати їх пересування, моніторити", - уточнив він.

За прогнозами Смілянського, повністю комп'ютеризувати Україну вдасться за два-три роки.

Нагадаємо, компанія "Укрпошта" оновила ряд тарифів з 1 січня 2018 року.