Доба в АТО: Бойовики тричі порушили перемир’я, один боєць ЗСУ загинув
Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового.
На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.
Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.
У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів, поранивши одного бійця ЗСУ.
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