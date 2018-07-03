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Доба в АТО: Бойовики тричі порушили перемир’я, один боєць ЗСУ загинув

Бойовики продовжують зривати домовленості Контактної групи
Минулої доби, попри оголошене перемир’я, агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. У результаті загинув український військовослужбовець.
Доба в АТО: Бойовики тричі порушили перемир’я, один боєць ЗСУ загинув Фото: ukrinform.ua

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового.

На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.

Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.

У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів, поранивши одного бійця ЗСУ.

 

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07 03 2018 08:25
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