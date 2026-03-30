Україна і Болгарія домовляються про залізничне сполучення через Румунію

Маршрут може запрацювати у тестовому режимі влітку 2026 року.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба і міністр транспорту та зв’язку Болгарії Корман Ісмаїлов обговорили запуск пасажирського залізничного сполучення між Україною та Болгарією через Румунію.

За словами Кулеби, планується тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі, при цьому важливо забезпечити конкурентну пропозицію завдяки PSO.

Під час зустрічі сторони також обговорили розвиток стратегічних транспортних коридорів, Дунайського кластеру та автомобільної інфраструктури, а також роботу змішаної комісії у сфері автомобільних перевезень.

Крім того, обговорювалися цифрові рішення, зокрема електронна черга на кордоні, а також співпраця у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі, включно з підготовкою міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку, яку планують узгодити цього року.

За словами Кулеби, домовленості сприятимуть підвищенню ефективності транспортного сполучення та інтеграції України з європейською транспортною мережею.

Зазначимо, сьогодні новий глава уряду Болгарії здійснив візит до Києва.