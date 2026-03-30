Новий глава уряду Болгарії здійснив візит до Києва

До української столиці прибула болгарська делегація на чолі з Андреєм Гюровим.

У понеділок виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Андрей Гюров у понеділок, 30 березня, прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це повідомили в уряді Болгарії.

У межах візиту Гюров проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, а також іншими представниками української влади.

До складу болгарської делегації увійшли міністерка закордонних справ Надежда Нейнскі, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти і науки Сергей Ігнатов та міністр енергетики Трайчо Трайков.

Візит відбувається на тлі нещодавніх політичних змін у Болгарії: новий тимчасовий уряд на чолі з Гюровим розпочав роботу 18 лютого після відставки попереднього Кабміну.

Уряд подав у відставку в грудні на тлі масових протестів, спричинених критикою проєкту державного бюджету.