Франція засудила капітана російського танкера до року тюрми

30 березня 2026, 17:12
Фото: gettyimages.com
Китайський капітан Boracay відмовився підкорятися французьким військовим і отримав рік ув’язнення та штраф.

Китайський капітан російського танкера Boracay, захопленого торік французьким флотом біля берегів Бретані, у понеділок отримав рік позбавлення волі за відмову виконувати накази.

Про це повідомляє щоденна французька газета Le Figaro.

39-річний Чень Чжанцзе, який не був присутній на зачитуванні вироку, також оштрафований на 150 тисяч євро, а суд видав ордер на його арешт. Вирок відповідає рекомендаціям обвинувачення, озвученим 23 лютого.

Заступник прокурора Габріель Роллен заявив, що французькі військові ''зіткнулися з особливою недоброзичливістю капітана, що змусило їх здійснити небезпечний маневр, який міг призвести до аварії''.

Суд встановив, що Чень Чжанцзе відмовився підкорятися під час спроби огляду 244-метрового судна, яке йшло без видимого прапора 27 вересня 2025 року в міжнародних водах біля острова Ушант.

Танкер перевозив вантаж російської нафти, що прямував до Індії, і перебував під європейськими санкціями як частина російського ''тіньового флоту''. Перед висадкою на борт судно підняло фальшивий прапор Беніну.

На борту також перебували два співробітники російської приватної охоронної компанії, які стежили за екіпажем і збирали розвідувальну інформацію.

Адвокат Чень Чжанцзе Анрі де Рішемон наполягав на виправданні, стверджуючи, що французький суд не має юрисдикції над подіями в міжнародних водах. За його словами, капітана слід судити у Китаї відповідно до Конвенції ООН з морського права.

Зараз танкер перейменований на ''Фенікс'' і ходить під російським прапором.

Минулого тижня ми писали, що Франція затримала ще один танкер тіньового флоту росії в Середземному морі.

 

