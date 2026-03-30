Підпал складу в Чехії: поліція затримала п’ятого підозрюваного

В понеділок у Чехії затримали п’ятого підозрюваного у справі про підпал складу збройової компанії LPP Holding у Пардубіце.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар під час візиту до Словаччини, вже п’ять осіб заарештовано у зв’язку з інцидентом, пише Novinky.

Верховний суд у Празі пізніше підтвердив арешт п’ятого підозрюваного.

Метнар зазначив, що на місці події було набагато більше осіб, причетних до злочину.

Пожежа у промисловому парку біля Пардубіце сталася 20 березня. Правоохоронці розглядають чотири версії інциденту. На минулих вихідних поліція повідомила про арешт четвертого підозрюваного.

