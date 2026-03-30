Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Підпал складу в Чехії: поліція затримала п’ятого підозрюваного

30 березня 2026, 18:56
Підпал складу в Чехії: поліція затримала п'ятого підозрюваного
Фото: з вільного доступу
Пожежа у промисловому парку Пардубіце сталася ще 20 березня.

В понеділок у Чехії затримали п’ятого підозрюваного у справі про підпал складу збройової компанії LPP Holding у Пардубіце.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар під час візиту до Словаччини, вже п’ять осіб заарештовано у зв’язку з інцидентом, пише  Novinky.

Верховний суд у Празі пізніше підтвердив арешт п’ятого підозрюваного.

Метнар зазначив, що на місці події було набагато більше осіб, причетних до злочину.

Пожежа у промисловому парку біля Пардубіце сталася 20 березня. Правоохоронці розглядають чотири версії інциденту. На минулих вихідних поліція повідомила про арешт четвертого підозрюваного.

Вчори ми писали, що чеська поліція затримала четвертого підозрюваного у справі про підпал підприємства LPP Holding, яке виготовляє дрони, зокрема для України.

 

Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється