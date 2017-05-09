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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дуда запевняє, що Польща підтримує політику відкритих дверей Євросоюзу

Дуда впевнений, що нові країни збагатять ЄС своїми традиціями та культурою
На думку президента Польщі Анджея Дуди, відмова від політики відкритих дверей стане величезною помилкою Європейського Союзу.
Дуда запевняє, що Польща підтримує політику відкритих дверей Євросоюзу Анджей Дуда. Фото: pisdbl.eu

"Зараз в ЄС лунають голоси, що політика розширення себе вичерпала та наразі вступ нових членів не планується. Хочу запевнити – Польща була та залишається прихильником розширення ЄС", - заявив польський лідер, пише "Європейська правда".

За словами Дуди, перспектива членства дозволяє країнам, які претендують на вступ, долучитися до європейських цінностей та стандартів.

"З іншого боку, нові країни збагатять ЄС своїми традиціями та культурою. Не кажучи вже про їх економічні можливості. Розширення ЄС дозволить нам залишатися конкурентними у порівнянні з такими потужними державами, як Китай та Сполучені Штати", - резюмував Дуда.

Зазначимо, в серпні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща має змінити свій політичний курс, який зараз не відповідає європейській системі цінностей.

В свою чергу, прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло назвала критичні зауваження президента Франції Еммануеля Макрона щодо політики Варшави "пихатими".

"Я пораджу президенту бути більш поміркованим... Можливо, його зарозумілі коментарі є результатом відсутності досвіду", - заявила Шидло в заяві.

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