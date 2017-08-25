Макрон дорікнув владі Польщі, що політика країни не відповідає цінностям ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща має змінити свій політичний курс, який зараз не відповідає європейській системі цінностей.

"Європа була створена на підставі низки цінностей, демократії та поваги до свобод, яким політика Польщі на сьогоднішній день не відповідає", - сказав Макрон на спільній прес-конференції з президентом Болгарії Руменом Радевітом у Варні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому французький глава наголосив, що Польщі потрібно змінювати підхід до регулювання трудової сфери в ЄС.

В свою чергу, прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло назвала критичні зауваження президента Франції Еммануеля Макрона щодо політики Варшави "пихатими".

"Я пораджу президенту бути більш поміркованим... Можливо, його зарозумілі коментарі є результатом відсутності досвіду", - заявила Шидло в заяві, надісланій електронною поштою Reuters.

"Я пораджу президенту зосередити увагу на справах своєї країни, можливо, він зможе досягти тих самих економічних результатів і такого ж рівня безпеки для своїх громадян, які гарантовані Польщею", - сказала вона.

Шидло додала, що Макрон, який звинуватив націоналістичний уряд Польщі у відмові від цінностей ЄС, "не буде приймати рішення про майбутнє Європи", але це буде рішення усіх членів ЄС.

Нагадаємо, на початку серпня президент Європейської ради, екс-прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що європейське майбутнє Польщі невизначене.

Раніше Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про готовність дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.