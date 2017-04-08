Європейське майбутнє Польщі під сумнівами, - Туск
"На сьогодні є питання про європейське майбутнє Польщі. Я розумію поляків, які переживають через суди чи європейське майбутнє Польщі", - сказав Туск, повідомляє Reuters.
І хоча деякі поляки вважають судову систему країни корумпованою, інші бачать у зусиллях влади з реформування спробу обмежити демократію.
"Є багато питань, у яких дії польського уряду виглядають суперечливими з точки зору ЄС, в тому числі з точки зору Будапешта", - зазначив глава Європейської ради, нагадавши, що не всі кроки Польщі знаходять підтримку навіть серед її найближчих союзників, якими є Угорщина і уряд Віктора Орбана.
Крім того, Туск розкритикував уряд Беати Шидло за продовження вирубки Біловезької пущі попри рішення Суду ЄС.
Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.
Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про готовність дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків