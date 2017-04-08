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Європейське майбутнє Польщі під сумнівами, - Туск

Туск розкритикував уряд Беати Шидло за продовження вирубки Біловезької пущі попри рішення Суду ЄС
Президент Європейської ради, екс-прем’єр Польщі Дональд Туск наголошує, що європейське майбутнє Польщі невизначене.
Європейське майбутнє Польщі під сумнівами, - Туск Фото: bbc.com

"На сьогодні є питання про європейське майбутнє Польщі. Я розумію поляків, які переживають через суди чи європейське майбутнє Польщі", - сказав Туск, повідомляє Reuters.

І хоча деякі поляки вважають судову систему країни корумпованою, інші бачать у зусиллях влади з реформування спробу обмежити демократію.

"Є багато питань, у яких дії польського уряду виглядають суперечливими з точки зору ЄС, в тому числі з точки зору Будапешта", - зазначив глава Європейської ради, нагадавши, що не всі кроки Польщі знаходять підтримку навіть серед її найближчих союзників, якими є Угорщина і уряд Віктора Орбана.

Крім того, Туск розкритикував уряд Беати Шидло за продовження вирубки Біловезької пущі попри рішення Суду ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про готовність дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

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