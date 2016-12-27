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Два роки війни на Донбасі забрали життя 67 прикордонників

Статус учасника бойових дій надано понад 16 тисячам військовослужбовців
З початку конфлікту на сході України загинули 67 прикордонників, 415 - зазнали поранень.
Два роки війни на Донбасі забрали життя 67 прикордонників Фото: uapress.info

"З початку російської агресії героїчно загинуло 67 прикордонників, 415 зазнали поранень, 5 вважаються зниклими безвісти. Статус учасника бойових дій надано понад 16 тисячам військовослужбовців та працівникам нашого відомства", - заявив очільник Держприкордонслужби України Віктор Назаренко, повідомляє "Укрінформ".

За словами Назаренка, 52 прикордонника отримали державні нагороди за мужність і героїзм. Зокрема, один зі старших лейтенантів отримав звання Героя України посмертно. Таким чином, загалом 721 прикордонник отримав державну нагороду з початку конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, у серпні Віктор Назаренко повідомив, що вже є перші випадки застосування росіянами щодо українських прикордонників забороненої лазерної зброї.

Раніше, перед виявленням ФСБ "диверсантів" у Криму на Сумщині біля прикордонної смуги вбили прикордонника.

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27 12 2016 17:48
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