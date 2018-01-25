Фабрику Roshen у Києві планують перетворити на суспільний простір Roshen Plaza
Про це в інтерв’ю NV.ua повідомив президент та акціонер корпорації В'ячеслав Москалевський.
"Вона потихеньку перетворюється на пам'ятник. У цьому році ми переїжджаємо в заводську будівлю, там буде офіс нашої компанії. Крім цього, ми хочемо дати цій фабриці нове життя. Умовна назва – Рошен Плаза", – сказав він.
За словами Москалевського, територія фабрики повинна перетворитися в суспільний простір. Наприклад, в наступному році там хочуть відкрити безкоштовний каток. Через рік у цій будівлі відкриється магазин з постійно діючою маленькою лінією, щоб кожен бажаючий міг прийти і побачити, як роблять шоколад.
"Крім цього, ми хочемо створити там щось на кшталт технічного музею або fab lab – невелику фабричну майстерню, де можна виготовляти якісь деталі на верстатах", – зазначив президент корпорації.
Проте наразі компанія перебуває у пошуку концепції.
Нагадаємо, корпорація "Рошен" за підсумками січня-грудня 2017 року виплатила 1,592 мільярда гривень податків до бюджету України.
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