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G7 може ввести додаткові санкції щодо Росії через її дії в Україні

G7 підтвердила свою відданість політиці невизнання анексії Криму
Лідери Групи семи не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.
G7 може ввести додаткові санкції щодо Росії через її дії в Україні Фото: з вільних джерел

"Ми нагадуємо, що тривалість санкцій проти Росії чітко прив’язана до виконання нею своїх зобов’язань у рамках Мінських угод і її поваги до суверенітету України" - йдеться у підсумковій декларації саміту G7.

"Санкції можуть бути згорнуті, якщо Росія виконає свої зобов’язання. Однак ми також готові в подальшому вживати додаткові заходи з метою збільшити фінансові втрати Росії, якщо її дії того вимагатимуть" - наголосили лідери Групи семи.

Лідери наголосили, що тривале рішення кризи в Україні вимагає виконання мінських угод всіма сторонами.

Крім того, G7 підтвердила свою відданість політиці невизнання анексії Криму і також повну підтримку незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України.

Разом з тим, як наголосили лідери "сімки", попри розбіжності з Росією, вони виступають за її залученість у вирішення регіональних криз і спільних викликів.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко у своїй колонці видання Politico, звертаючись до лідерів "Великої Сімки", закликав дати чітку відповіді Росії за агресивну політику щодо України.

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27 05 2017 16:37
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