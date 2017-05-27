G7 може ввести додаткові санкції щодо Росії через її дії в Україні
"Ми нагадуємо, що тривалість санкцій проти Росії чітко прив’язана до виконання нею своїх зобов’язань у рамках Мінських угод і її поваги до суверенітету України" - йдеться у підсумковій декларації саміту G7.
"Санкції можуть бути згорнуті, якщо Росія виконає свої зобов’язання. Однак ми також готові в подальшому вживати додаткові заходи з метою збільшити фінансові втрати Росії, якщо її дії того вимагатимуть" - наголосили лідери Групи семи.
Лідери наголосили, що тривале рішення кризи в Україні вимагає виконання мінських угод всіма сторонами.
Крім того, G7 підтвердила свою відданість політиці невизнання анексії Криму і також повну підтримку незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України.
Разом з тим, як наголосили лідери "сімки", попри розбіжності з Росією, вони виступають за її залученість у вирішення регіональних криз і спільних викликів.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко у своїй колонці видання Politico, звертаючись до лідерів "Великої Сімки", закликав дати чітку відповіді Росії за агресивну політику щодо України.
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