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ПОЛІТИКА

ЄС запускає амбітний план для посилення оборонної промисловості і підтримки України – Politico

14 березня 2025, 10:53
ЄС запускає амбітний план для посилення оборонної промисловості і підтримки України – Politico
Фото: wsj.com
Проєкт оприлюднять уже цього місяця.

Європейський Союз планує реалізувати амбітний проєкт для зміцнення своєї оборонної промисловості на фоні послаблення підтримки з боку США. Цей крок направлений на стримування російської агресії та підтримку України, зокрема в умовах, коли США переглядають свою стратегію щодо Європи.

Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на проект Білої книги з оборони, підготовлений комісаром ЄС з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та головним дипломатом Союзу Каєю Каллас.

Проєкт має бути представлений наступного тижня лідерам ЄС, але ще може змінюватися перед офіційним оприлюдненням.

Згідно з документом, відбудова європейської оборони вимагатиме значних інвестицій і тривалого часу. Одним із основних напрямків буде підтримка виробництва зброї в межах ЄС, а також заохочення спільних закупівель озброєнь та зменшення бюрократичних бар'єрів для оборонних інвестицій. Європейські країни планують більше співпрацювати для підвищення своїх оборонних спроможностей у сферах, де спостерігається нестача, таких як протиповітряна оборона та військова мобільність.

Документ також наголошує на необхідності стримування росії як "екзистенційної загрози" для ЄС, попри потенційне укладення мирної угоди з Україною. Найближчим пріоритетом стане забезпечення необхідних військових ресурсів для України, яка бореться з російськими атаками. Особливо актуальним є це в контексті зменшення підтримки з боку США.

Пріоритетними сферами для інвестицій визначені протиповітряна і протиракетна оборона, артилерійські системи, боєприпаси, безпілотники та кібербезпека. Крім того, ЄС планує створити централізовану систему для спільних закупівель зброї, що дозволить країнам Союзу зекономити кошти та отримати вигідніші умови угод.

Згідно з планом, ЄС також надасть допомогу Україні у вигляді 1,5 мільйона артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та інших необхідних ресурсів, а також активізує співпрацю в рамках європейських програм з військової мобільності.

Цей проєкт є частиною стратегії, спрямованої на зменшення залежності Європи від американської військової потужності та посилення її власної оборонної спроможності в умовах нових геополітичних викликів.

війнаоборонаЄвросоюзпідтримка Україниросія загроза

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